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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuklarına uğurlandı - DÜZCE Haberi

Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuklarına uğurlandı - DÜZCE Haberi

- Cenaze namazından detaylar Düzce 'deki trafik kazası - Kazada hayatını kaybeden 2 genç toprağa verildiDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde önceki gün iki otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuklarına uğurlandı.Ayazlı Mahallesi Barbaros Kavşağında iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ölen Murat Poyraz ve Sercan Serdar için Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.Kılınan namazın ardından Murat Poyraz'ın cenazesi Kapkirli Mezarlığında, Sercan Serdar'ın ise Edili Köyü Mezarlığında defnedildi.Cenaze namazına Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, siyasi partililerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baros Cenaze Trafik Kazası Cenaze Namazı Siyasi Parti 

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