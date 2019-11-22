Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- Trafik Kazasında Camdan Fırlayan Çocuk Yara Almadan Kurtuldu

- Trafik Kazasında Camdan Fırlayan Çocuk Yara Almadan Kurtuldu

Kaza anından detaylar

Hastane Trafik Kuralları Emniyet Kemeri Hatalı Sollama Trol 

-Çocuğun camdan fırlama anından detaylar

( MOSKOVA ) - Trafik kazasında camdan fırlayan çocuk yara almadan kurtuldu MOSKOVA

- Rusya’da tırın çarptığı otomobilde bulunan ve camdan fırlayan çocuk kazadan yara almadan kurtuldu. Rusya’ya bağlı Tataristan’ın Almetyevsk şehrinde bir tır kendi şeridinde ilerlerken, önünde kepçe ve otomobilin ilerlediği başka bir araç hatalı sollama yaptı. Hatalı sollamayla birlikte tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Karlı ve buzlu yolda çarpışmanın şiddetiyle araç kendi etrafında dönmeye başladı.
Araçta bulunan bir çocuk ise camdan dışarı fırlayarak kazadan yara almadan kurtuldu. Tır da kontrolden çıkarak yolun kenarında bulunan tarlaya daldı. Çocuk araçtan fırlayınca yaşadığı şok ile çevresine bakmaya başladı.
Olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiği, yaralı araç sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı, tır sürücüsünün ise kazada hafif yaralandığı açıklandı. Araç sürücüsüne çocuğu ön koltuğa oturtmak, emniyet kemeri takmamak, trafik kurallarına uymamak gibi çeşitli gerekçelerle ceza kesileceği aynı zamanda ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılacağı açıklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Yunan Sınırında dehşet GecesiYunan Sınırında dehşet Gecesi
Teröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat ÇektiTeröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat Çekti
Rasulayna Türk Bayrağı AsıldıRasulayna Türk Bayrağı Asıldı
Resulayn Kontrol Altına Alındı (Barış Pınarı Harekatı)Resulayn Kontrol Altına Alındı (Barış Pınarı Harekatı)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı