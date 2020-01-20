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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazasında araçtan düştü, o anlar kameraya böyle yansıdı Haberi

Trafik kazasında araçtan düştü, o anlar kameraya böyle yansıdı Haberi

Muş'taki kaza (kazaya karışan otomobilin sürücüsünün yere düşmesi)

Trafik Kazası Bild Kamera Trafik Kuralı 

-Van'daki 3 ayrı kaza

( VAN ) VAN

- Van ve Muş’ta meydana gelen 4 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansırken, kazalar hafif sıyrıklarla atlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, MOBESE kameralarına takılan kazaları yayınladı. Muş’ta, trafik ışıklarında duran araçların hareket etmesiyle, hızını kesmeden diğer yoldan gelen iki otomobil çarpıştı. Hızı kesmeden yoluna devam etmeye çalışan otomobilde arkada oturan bir vatandaş kapının açılmasıyla hareket halindeki araçtan yere düştü. Diğer 3 kaza ise Van’da meydana geldi. Kırmızı ışık ve trafik kuralı ihlali yapan sürücülerin sebep olduğu trafik kazaları MOBESE kameralarına yansırken, kazalar ise hafif sıyrıklarla atlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise, kaza görüntülerinin sonunda, “Hız kurallarını uyulsaydı, bu kazalar olmayabilirdi” ifadelerine yer verdi.i (EKİP-ŞAK-Y)
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