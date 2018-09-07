Trafik kazasında anne ve baba öldü, çocukları yaralandı - UŞAK İzle
- Olay yerinden görüntülerTrafik kazasında anne ve baba öldü, çocukları yaralandı - Uşak 'ta şarampole devrilen otomobildeki çift yaşamını yitirdi, yaralanan çocukları hastaneye kaldırıldıUŞAK (AA) - Uşak 'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile karısı öldü, çocukları yaralandı.Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ankara'ya giden İsmail Elbir'in (49) kullandığı 35 JR 564 plakalı otomobil, Banaz ilçesi Büyükoturak beldesi yakınlarında şarampole devrildi.Otomobil sürücüsü Elbir ile eşi Ebru Elbir (44) olay yerinde yaşamını yitirirken oğulları Zorbey Elbir (19) yaralandı.Olay yerine gelen polisler tarafından araçtan çıkartılan yaralı Elbir, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hayatını kaybeden çiftin cesetleri sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.