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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - İSTANBUL

Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - İSTANBUL

- Kaza yerinden görüntü - Aracın çekiciye yüklenmesi İstanbul 'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hadımköy TEM bağlantı yolundan Hadımköy istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 PT 2814 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki yolcu, otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre aksadı.

Hastane Trafik Kazası Bild Trol 

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