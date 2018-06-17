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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası sonrası çıkan arbedede polise tokat attı

Trafik kazası sonrası çıkan arbedede polise tokat attı

Yaşanan arbede

Polis Trafik Kazası Arbede Polis Ekipleri 

-Polise tokat atılması

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir trafik kazası sonrası çıkan tartışmada bir kişi polise tokat attı. Alınan bilgiye göre, Gölbaşı'nda yaşanan bir trafik kazası sonrası tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etmek istedi. Tartışmanın tarafı olan bir kişi kavgayı önlemek isteyen polise tokat attı. Bunun üzerine ekipleri, göz yaşartıcı sprey ile kavganın taraflarına müdahale etti. Olayın pankart asma yüzünden çıktığı iddiaların doğru olmadığı trafik kazası sonrası çıkan tartışmadan kaynaklandığı tespit edildi. Polise tokat atan kişinin gözaltına alınmasın ardından serbest kaldığı öğrenildi.
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