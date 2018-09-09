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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası - SAKARYA

Trafik kazası - SAKARYA

- Kaza anının güvenlik kamerasına yansıması Sakarya 'daki trafik kazası - Hafif ticari aracın 3 motosikletle çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Kocaali ilçesinde hafif ticari aracın 3 motosikletle çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Geçen pazar Düzce'nin Akçakoca ilçesinden Sakarya 'nın Kocaali istikametine giden ve Alandere mevkisinde karşı yöne geçen Mehmet K. idaresindeki 81 KC 694 plakalı hafif ticari aracın 3 motosikletle çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hafif ticari aracın, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride girmesi ve 3 motosikletle çarpışması yer alıyor. - Olay Sakarya 'nın Kocaali ilçesinde 2 Eylül Pazar günü, Akçakoca'dan Kocaali istikametine seyreden Mehmet K. idaresindeki 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, Alandere mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, Servet Sezer yönetimindeki 54 KS 659, Gökhan Çodar idaresindeki 81 DL 601 ve Murat Orkun Ilgın kontrolündeki 81 DF 289 plakalı motosikletlerle çarpışmıştı.Kazada, ticari araçtaki Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan, Gülsüm Morkoç ile motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya, Gökhan Çodar ve Yunus Emre Kurt olay yerinde hayatını kaybetmiş, Servet Sezer, Murat Orkun Ilgın ve Mehmet K. yaralanmıştı.Sürücü Mehmet K, 6 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Ali İl Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Yansıma Ticari Araç 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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