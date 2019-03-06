Trafik kazası - MALATYA Haberi

- Kazaya karışan çöp kamyonundan detay Malatya 'da çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 9 yaralıMALATYA (AA) - Malatya 'da çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.İsmail Çetin idaresindeki 44 DB 407 plakalı belediye çöp kamyonu, Malatya - Elazığ kara yolu Çöşnük Kavşağı'nda, Derviş Çakın yönetimindeki 44 LE 025 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, yön tabelasının direğine çarparak durdu.Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nimet ve Kerim Arda Aluçlu, Sevim, Hatice ve Betül Çakın ile Hacer ve Halil İbrahim Yasul yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alındı.Yaralılardan, Hacer ve Halil İbrahim Yasul ile İsmail Çetin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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