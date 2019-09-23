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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası güvenlik kamerasında - MUĞLA

Trafik kazası güvenlik kamerasında - MUĞLA

- Kaza anı - Kaza yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesiTrafik kazası güvenlik kamerasındaMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, motosiklet ile servis minibüsünün çarpışması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada, motosiklet sürüsücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Onur Duran'ın (19) kullandığı 48 SH 445 plakalı motosiklet ile Fedai Çetin yönetimindeki 48 S 0405 plakalı servis minibüsü, Siteler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle minibüsün camına çarpan motosiklet sürücüsü Duran, yaralandı.Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan Duran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, yüzünde kesikler, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.Öte yandan, kaza anı olay yeri yakınlarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, dönüş yapmak isteyen minibüs ile motosikletin çarpıştığı anlarda, kask takmadığı görülen motosiklet sürücünün kafasını minibüsün camına çarpması yer alıyor.

Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

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