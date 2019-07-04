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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazası güvenlik kamerasında - MALATYA

Trafik kazası güvenlik kamerasında - MALATYA

- Freni patlayan kamyonetin otomobille çarpışma anı - Kazada kamyonetin yayalara vurması - Vatandaşların yardım için kazazedelerin yanına gelmesi Malatya 'daki trafik kazası güvenlik kamerasında - Freni boşalan kamyonetin otomobile çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdıMALATYA (AA) - Malatya 'da freni boşalan kamyonetin otomobile çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.Merkez Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde freni boşalan Murat Çavdar yönetimindeki 44 FR 123 plakalı patates yüklü kamyonetin, Yılmaz Arslan'ın kullandığı 34 JD 6079 plakalı otomobile çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde Arslan'ın park halindeki aracını hareket ettirmesi ve yola çıktıktan kısa süre sonra kamyonetle çarpışması, devrilen kamyonetteki sürücünün camdan fırlaması ve aracın iki yayaya çarpması yer alıyor.Kayıtların devamında kazanın ardından çevredekilerin yardım için kazazedelerin yanına geldiği görülüyor.Kazada yaralanan sürücülerle otomobilde bulunan Filiz ve Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat, kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

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