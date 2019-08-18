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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası güvenlik kamerasında - EDİRNE

Trafik kazası güvenlik kamerasında - EDİRNE

- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri - Uzunköprü ilçesinde bir otomobilin akaryakıt istasyonunun önündeki yağmur suyu toplama kanalına çarparak durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdıEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Uzunköprü ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, Cemal Baran'ın kullandığı 22 UL 641 plakalı otomobil, sollama yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, akaryakıt istasyonu önündeki yağmur suyu toplama kanalına çarptı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralanan sürücü Baran, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada akaryakıt istasyonunun reklam tabelasının bulunduğu alan zarar gördü.Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlık Ekibi Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Direksiyon Yağmur Suyu 

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