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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi - AYDIN

Trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi - AYDIN

- Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında, otomobille çarpışıp sürüklenen kamyonetin akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak durması Aydın 'daki trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Germencik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Mursallı Kavşağı'ndaki trafik kazası, bölgedeki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarınca kaydedildi.Görüntülerde, otomobille çarpışan kamyonetin bir süre sürüklendiği ve akaryakıt istasyonun tabelasına çarparak durabildiği görülüyor. - KazaOrtaklar'dan Germencik istikametine giden Selim Doğan (35) idaresindeki 09 TG 270 plakalı otomobil, Mursallı Kavşağı'nda, Yusuf Bircan (24) yönetimindeki 09 TJ 311 plakalı kamyonetle çarpışmış, kazada sürücüler ile otomobildeki Hayriye Doğan ağır yaralanmıştı.Yaralılardan Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu Yusuf Bircan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Karya Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu 

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