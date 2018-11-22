Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - SİVAS

Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - SİVAS

- Güvenlik kamerası kayıtlarında motosiklet sürücüsünün karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarparak devrilmesi - Çevredekilerin yardıma koşmasıSİVAS (AA) - Sivas 'ta motosikletin çarptığı 2 kadın ile motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.Halit Rıfat Paşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadına, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü ve kadınlar yere düştü. Kazada motosiklet sürücüsü ile çarptığı 2 kadın hafif yaralandı.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı