Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - SİVAS

- Güvenlik kamerası kayıtlarında motosiklet sürücüsünün karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarparak devrilmesi - Çevredekilerin yardıma koşmasıSİVAS (AA) - Sivas 'ta motosikletin çarptığı 2 kadın ile motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.Halit Rıfat Paşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadına, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü ve kadınlar yere düştü. Kazada motosiklet sürücüsü ile çarptığı 2 kadın hafif yaralandı.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.