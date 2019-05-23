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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - SAKARYA

Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - SAKARYA

- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleriSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdıAlınan bilgiye göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen çöp kamyonu, Tekeler Mahallesi'nde çevre yolundaki çöp konteynerini almak için sağ şeritte durdu.Önündeki çöp kamyonunu geçmeye çalışan ismi ve plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsüne bu sırada sol şeritten gelen Zuhal Ergün yönetimindeki 54 BZ 894 plakalı otomobil çarptı.Çarpışmanın etkisiyle Ergün'ün kullandığı otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı yöne geçti.Kazada yaralanan olmazken olay güvenlik kameralarınca görüntülendi.Görüntülerde, özel halk otobüsüne Ergün'ün kullandığı aracın çarparak karşı yöne geçmesi yer alıyor

Trafik Kazası Kamera Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Çöp Konteyneri 

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