Trafik kazası geçiren sanatçı Esat Kabaklı ameliyat oldu

- Burdur’da geçirdiği trafik kazası sonrasında Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı bu sabah ortopedi servisinde ameliyat edilerek koluna platin takıldı. Esat Kabaklı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, dün gece apar topar eşinin yanına geldiğini belirten sanatçının eşi Necla Kabaklı, “Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz, çok yardımcı oldular, mutluyum”dedi.

Burdur’un Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık Köyü yakınlarında geçirdiği trafik kazasında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı sol kolundaki kırık nedeniyle ameliyat oldu. Isparta’deki Şehir Hastanesi’nde dün akşam saatlerinde tedavi altına alındıktan sonra gerekli takip sürecini tamamlanmasının ardından bu sabah hastanenin Ortopedi Servisi’nde ameliyata alınan Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kabaklı’nın sol koluna operasyonla platin takıldığı belirtildi. "Sağlık durumu iyi" Sanatçı Kabaklı’nın sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.Ferudun Ruşen Keskin, “Esat Bey, dün akşam saatleri itibariyle bildiğiniz gibi hastanemize gelmiş bulunmaktaydı. Sol ön kolda kırık vardı. Ödemden dolayı dün ameliyat olamadığı için ameliyata alınamadı. Bugün saat 13.00 itibariyle ödem çözüldüğü için ameliyata alındı. Ön kol ikili kırık plak bir vidayla sabitleştirildi. Şuan itibariyle ameliyattan çıktı. Genel durumu iyi. Dünkü akciğerindeki lezyon bugün daha iyi. Birkaç gün daha misafir edeceğiz. Ondan sonra evine yollayacağız. Şu an genel durumu iyi ve hayati tehlikesi yok" dedi.

"İlk bulduğum otobüsle buraya geldim" Sanatçı Esat Kabaklı’nın trafik kazası geçirdiği haberini aldıktan sonra apar - topar Isparta’ya gelmek üzere yola çıktığını anlatan eşi Necla Kabaklı, “İlk kaza haberini aldığımda ben Fethiye’deydim. Orada kalıyordum. Esat Bey İstanbul’dan yanıma geliyordu. Gelme saatleri yaklaştığı halde haber alamayınca merak ettim, aradım. Elazığlılar Derneği Başkanı ile konuştum. Telefonu ondaydı. Tabii kazayı duyunca biraz tereddütte ve tedirginlikte kaldım. ‘Üzülmeyin, böyle böyle kaza oldu, merak etmeyin’ dedi.

Ondan sonra ben duramadım tabii. İlk bulduğum otobüsle buraya geldim. Çok şükür, görünce rahatladım” diye konuştu.

Ameliyat sonrasında Sanatçı eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Necla Kabaklı, gözyaşları içerisinde "Başhekim beyin söyledikleri kesinlikle doğru, aynı görüşteyiz. Buraya gelmesi çok çok iyi oldu. Ameliyat başarılı geçti. Gereken bütün imkanlar ve iletişim sağlandı, yapıldı. 7’den 70’e herkes ilgilendi, bir şeyler yapıldı. Herkes bir şeylerin ucundan tuttu ve her şey çok güzel oldu. Sonuçlar güzel oldu. Umarım bundan sonra da iyi olacak. Bizlere yardım eden valimiz, savcılarımız, başhekimlerimiz, hakimlerimiz, hastane personelimize, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz, çok yardımcı oldular. Mutluyum. Bunlar biraz da sevinç gözyaşı oluyor. Ameliyat öncesinde görüşme şansımız oldu. Ameliyata güzel gönderdik. Çıktıktan sonra görüşemedik. İnşallah birazdan gidip görüşeceğiz. İyi olduğunu başhekimimiz de söyledi.



Her şeyin çok iyi olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı. Sanatçı Kabaklı'nın tedavisinin önümüzdeki birkaç gün daha Isparta Şehir Hastanesi'nde devam edeceği öngörülüyor.