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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazası davası - İZMİR

Trafik kazası davası - İZMİR

- Duruşma sonunda baba Osman Aşçılar'ın basın açıklaması İzmir 'deki trafik kazası davası - Konak ilçesindeki trafik kazasında 16 yaşındaki Bora Aşçılar'ın hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildiİZMİR (AA) - Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Bora Aşçılar'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Emrah K. katılmazken taraf avukatları ile hayatını kaybeden lise öğrencisinin babası Rıfat Osman ve annesi Hayal Aşçılar katıldı.
Hakim kaza tespit tutanağı, bilirkişi raporu ve keşif tutanağının henüz mahkemeye ulaşmadığını bildirdi. Müşteki avukatları raporun beklenmesini talep etti.Anne Hayal Aşçılar'ın duruşma sırasında ağladığı görüldü.
Hakim raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.Duruşma sonunda baba Osman Aşçılar sanık avukatına "Senin çocuğun yok mu? Nasıl savunuyorsun o adamı?" sözleriyle tepki gösterdi.Osman Aşçılar, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Trafik İhtisas Dairesine kasım ayında yollanan dosyanın hala geri dönmediğini, duruşmanın dosya yükü nedeniyle 31 Ekim'e ertelendiğini, yargılamanın uzamasının acılarını arttırdığını söyledi.

Aşçılar ayrıca tutuksuz sanığın eşinin sosyal medyadan kendilerini tehdit ettiğini ileri sürdü. - Olay İzmir 'in Konak ilçesinde 24 Mart'ta, gitar kursuna giden 16 yaşındaki lise öğrencisi Bora Aşçılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Vapur İskelesi yakınında yolun karşısına geçmeye çalışırken Mehmet Emrah K'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Trafik Kazası Lise Öğrencisi Sanık Avukatı Bilirkişi Raporu Basın Açıklaması 

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