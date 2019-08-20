Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Trafik kazası: Anne-çocuk öldü, baba yaralandı - KONYA Video

Trafik kazası: Anne-çocuk öldü, baba yaralandı - KONYA Video

- Ankara - Konya kara yolunun 80. kilometresi - Tırla çarpışan otomobilden detay - Kazaya karışan tırdan detay - Jandarma ekiplerinin araçta inceleme yapması Konya 'da trafik kazası: Anne - oğul öldü, baba yaralandıKONYA (AA) - Konya 'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ankara - Konya kara yolunun 80. kilometresindeki Kulu Kömüşini Mahallesi Kavşağı'nda, Esabil Kılıç (39) yönetimindeki 27 DT 966 plakalı tır ile Eray Çiftçi (35) idaresindeki 42 ABC 813 plakalı otomobil çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Baba Eray ve oğlu Kaan Çiftçi (5) Kulu Devlet Hastanesine, anne Rabia Sarısu Çiftçi ise Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Anne ve oğlu müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Konya 'ya sevk edilen babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Bild 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı