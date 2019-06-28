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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Trafik kazası 9 yaralı - SİİRT Video

Trafik kazası 9 yaralı - SİİRT Video

- Çevre yolundaki kaza yeri - Olay yerindeki UMKE ekipleri - Ambulansın hastaneye gelişi - Yaralının hastaneye alınması Siirt 'te trafik kazaları: 11 yaralıSİİRT (AA) - Siirt 'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Siirt çevre yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 34 KH 5376 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erkan Kesici yönetimindeki 56 AY 4833 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada 9 kişi yaralandı.Öte yandan sürücüsü öğrenilemeyen 80 LG 724 plakalı minibüs ile Vedat Çatkan yönetimindeki plakasız motosiklet Tillo Caddesi'nde çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü Çatkan ile beraberindeki Hamza Özer yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane Trafik Kazası Motosiklet Sürücüsü 

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