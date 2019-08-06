Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Trafik kazası: 9 yaralı - KONYA Video

Trafik kazası: 9 yaralı - KONYA Video

- Konya - Ankara karayolu Sanayi Kavşağı'ndaki kaza yeri - Yaralılara müdahale edilmesi - Yaralıların 112 acil sağlık ekiplerince taşınması - Yaralıların hastaneye sevk edilmesi - Kaza sonrası otomobillerden detaylar Konya 'da trafik kazası: 9 yaralıKONYA (AA) - Kulu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Rıdvan Aydoğdu (23) idaresindeki ES SU 2010 Almanya plakalı otomobil, Konya - Ankara karayolu Sanayi Kavşağı'nda düğünden döndüğü belirtilen Selma Ocak (34) yönetimindeki 34 BUE 83 plakalı otomobile arkadan çarptı.Kazada yaralanan sürücüler ile her iki otomobildeki Ranan Ermiş (22), Tuğba Kiraz (19), Ahmet Efekan (9), 7 aylık Ebrar Ermiş, Perihan Polat (23), Mina Baysal (23) ve Aleyna Baysal (23) sağlık ve itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılarak ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan durumları ağır olan sürücü Selma Ocak ve aynı araçta bulunan Tuğba Kiraz yapılan ilk müdahalenin ardından Konya 'ya sevk edildi.

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı