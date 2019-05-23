Trafik kazası: 9 yaralı (2) - SİİRT

- Olay yerinden görüntüler - Devrilen minibüsten görüntüler - Olay yerinde ekiplerin görüntüleri - Ambulansa alınan yaralılardan görüntüler Siirt 'te trafik kazası: 9 yaralıSİİRT (AA) - Siirt 'te meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Musa Güneş yönetiminde 56 M 0420 plakalı yolcu minibüsü, Siirt Eruh kara yolu Sağlarca köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada, sürücü Güneş ile araçta bulunan 8 kişi yaralandı.Yaralılar, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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