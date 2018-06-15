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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Trafik kazası: 8 yaralı - KONYA

Trafik kazası: 8 yaralı - KONYA

- Kazaya karışan otomobillerdeki hasarKONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Seyit Özdemir yönetimindeki 35 TTG 15 plakalı otomobil ile İbrahim Sünbül idaresindeki 27 LR 730 plakalı otomobil, Beyşehir - Seydişehir çevre yolu, Sanayi kavşağında çarpıştı.Kazada otomobillerde bulunan Ayşe, Hanife ve Merve Özdemir, Melek, Sümeyye, Zeynep Sude, Osman Emir Sünbül ile Gülbeyaz Eser yaralandı.Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik Kazası 

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