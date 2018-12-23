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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 8 yaralı - KIRIKKALE

Trafik kazası: 8 yaralı - KIRIKKALE



Görüntü Dökümü: - Olay yerinden detaylar - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale detayları Kırıkkale 'de trafik kazası: 8 yaralıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de meydana gelen trafik kazasında, 8 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hüdaverdi Çetin idaresindeki 71 DL 155 plakalı hafif ticari araç, Yahşihan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi hemzemin geçit yakınlarında Harun Çelebi kontrolündeki 45 AU 993 plakalı otomobil ve Ersin Gönder yönetimindeki 34 BMC 384 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada sürücüler Çetin, Çelebi, Gönder ile birlikte Esin Yıldırım (43), Defne Yıldırım, Eyüp Batman, Emin Yıldırım (39) ve Günay Yıldırım (39) yaralandı.Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Araca sıkışan yaralıları Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı.Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.Kanalizasyon hattındaki göçük nedeniyle alternatif yollara yönlendirilen Kırıkkale - Kayseri karayolu, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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