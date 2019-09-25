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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazası: 8 yaralı - KARABÜK

Trafik kazası: 8 yaralı - KARABÜK

- Kaza yerinden görüntü - Ambulanstan görüntü - Kaza yapan araçtan görüntü Karabük 'te trafik kazası: 8 yaralıKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük 'ün Eskipazar ilçesi istikametine giden Hasan Cirit yönetimindeki 59 TR 564 plakalı otomobil, D - 100 kara yolu Bolu - Karabük il sınırı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.Kazada, otomobilde bulunan Döndü, Aynur, Songül, Kamil, Nisanur, Yunus Emre ve Melisa Cirit ile Dilek Gökçe yaralandı.Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Sürücünün ineğe çarptığını söylemesi üzerine Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde ineği aradı.Olay yeri ve çevresinde ineği bulamayan ekipler, yakındaki bir çobanın bilgisine başvurdu.

Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri Trol 

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