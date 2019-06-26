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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazası: 8 yaralı - GAZİANTEP

Trafik kazası: 8 yaralı - GAZİANTEP

- Olay yerinden detaylar - Devrilen otomobilden görüntüler - Jandarma ekibinin olay yerindeki çalışması - Devrilen otomobilden yola saçılan eşyalarGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gaziantep - Adana - Tarsus Otoyolu (TAG) Nurdağı gişeleri yakınında Recep Yıldırım'ın kullandığı 03 AAU 276 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.Kazada otomobilde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastane Bild Trol 

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