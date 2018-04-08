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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 8 yaralı - ERZİNCAN Video

Trafik kazası: 8 yaralı - ERZİNCAN Video

- Yaralının hastaneye getirilişi Erzincan 'da trafik kazası: 8 yaralı - Öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 8 öğrenci yaralandı.Mehmet Yunus Boynikoğlu idaresindeki 24 ES 905 plakalı minibüs, Kemaliye - İliç karayolu Çimento Geçidi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada sürücü ile Kemaliye ilçesinde öğrenci oldukları öğrenilen Onur Sıbıç (20), Fırat Aydınlık (21), Ahmet Taşdemir (19), Mustafa Sarı (20), Selahattin Ağtaş (21), Reşit Can Kılıç ile Bülent İpek yaralandı.Ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma ve İliç Devlet Hastanesine kaldıran yaralılardan Aydınlık ve Ağtaş'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası Öğrenciler Direksiyon 

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