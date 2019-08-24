Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 8 yaralı - DİYARBAKIR

Trafik kazası: 8 yaralı - DİYARBAKIR

- Diyarbakır - Silvan kara yolunun 20. kilometresi - Kazaya karışan minibüs detayı - Jandarmanın minibüs içinde inceleme yapması - Diyarbakır - Silvan kara yolunda trafik akışı Diyarbakır 'da trafik kazası: 8 yaralı - Diyarbakır 'da yolcu minibüsünün saman yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da yolcu minibüsünün saman yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır - Silvan kara yolunun 20. kilometresinde Aydın Gelmez yönetiminde ki 21 KE 375 yönetiminde ki minibüs, plakası öğrenilemeyen saman yolu kamyonu arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü durmayarak yoluna devam ederken çarpmanın etkisiyle takla atan minibüsteki bazı yolcular araçta sıkıştı.Kazada, Diyarbakır 'dan Hani ilçesine geldikleri düğünden dönen Esma, Şevin Erdem, Nurşin, Songül Gelmez, minibüs şoförü Aydın Gelmez ve isimleri öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı.Kazadan, sonra mi minibüste sıkışan iki kadın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar, Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Kazadan dolayı tek şerite düşen yolda, jandarma kontrolünde trafik akışı tek şeritten sağlandı.Araç çekici ile otoparka kaldırılırken, jandarma ekipleri kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Minibüs Şoförü Trafik Kazası 112 Acil Servis Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı