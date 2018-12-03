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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 7 yaralı - ŞANLIURFA İzle

Trafik kazası: 7 yaralı - ŞANLIURFA İzle

- Kaza alanından detaylar - Kazaya karışan otomobiller - Olay yerindeki trafik polisleri - Devrilen levhalar ve sinyalizasyon lambaları - Siverek Devlet Hastanesinden detaylar Şanlıurfa 'da trafik kazası: 7 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Celal Tekin'in kullandığı 63 N 0213 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Mehmetçik Kavşağı'nda Bayram Sümbül yönetimindeki 34 AE 2774 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle savrularak sinyalizasyon direğini ve trafik tabelalarını deviren Tekin'in idaresindeki otomobil, refüje çıkarak durdu.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Kadir Sıtacı, İlhan Acar, Salih Düzbayır, Orhan Bahçevan ve Didem Özipek 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Trafik Kazası 

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