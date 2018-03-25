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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 7 yaralı - SAKARYA

Trafik kazası: 7 yaralı - SAKARYA

- Kazaya karışan araçlardan detaylar - Yaralıların ambulansa taşınması - Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları SAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 100 karayolunda 11 SD 753 plakalı panelvan aracıyla Bilecik yönüne gitmek isterken sapağı kaçıran Cemil Pektaş, Gebeş mevkisinde geri manevra yapmaya çalıştı.Pektaş'ın aracı, bu sırada aynı yöne giden Fatih Eşme'nin kullandığı 06 DD 1678 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen panelvandaki gıda malzemeleri yola saçıldı.Kazada, otomobildeki Cansu (23) ve Berkan Eşme (19) ile diğer araçtaki Nezaket (61), Nezahat (19), Şükran (61), Faik Pektaş (69) ve Kadriye İşlek (87) yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın aksadığı Ankara yönündeki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

İlk Müdahale Hastane Jandarma Karya Trafik Kazası 

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