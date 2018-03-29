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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazası: 7 yaralı - BİNGÖL

Trafik kazası: 7 yaralı - BİNGÖL

- Kaza yerinden genel görüntü, - Kazaya karışan otobüs ve midibüsün görüntüsü ile detaylar Bingöl 'de trafik kazası: 7 yaralı - Yolcu otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandıBİNGÖL (AA) - Bingöl 'de yolcu otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.Kerim E'nin kullandığı 22 ER 289 plakalı yolcu otobüsü, Simani Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Kavşağında Bedri İ. yönetimindeki 12 AL 550 plakalı midibüsle çarpıştı.Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik Kazası Yolcu Otobüsü 

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