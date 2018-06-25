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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 6 yaralı - KOCAELİ

Trafik kazası: 6 yaralı - KOCAELİ

- Kaza yapan araçlardan görüntü - Otomobilin yoldan kaldırılışı - D - 100 karayolu İstanbul yönü trafik detayı - Genel görüntüler Kocaeli 'de trafik kazası: 6 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Körfez D100 karayolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan Aydın Akbaş idaresindeki 34 GPJ 76 plakalı konteyner yüklü tır, Mehmet Beşmiş idaresindeki 63 KZ 484 plakalı otomobile arkadan çarptı.Kazada, otomobilin sürücüsü, araçta bulunan Suzan (48), Rahime (47), Dilan (9) ve Ramazan Beşmiş (7) ile tır sürücüsü Akbaş yaralandı.Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda sıkışan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansa alındı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Darıca Farabi Devlet Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Otomobildeki yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İlk Müdahale Trafik Kazası Bild Trol 

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