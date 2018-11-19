Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 6 yaralı - KIRKLARELİ

Trafik kazası: 6 yaralı - KIRKLARELİ

- Yaralıların hastaneye getirilişi Kırklareli 'nde trafik kazası: 6 yaralı - Kazada yaralanan 6 aylık bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyorKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sebahattin Aras (42) yönetimindeki 39 LC 778 plakalı otomobil ile Ali Ünel (77) idaresindeki 39 DR 392 plakalı otomobil, Üsküpdere köyü yakınlarında çarpıştı.Kazada, sürücü Aras, araçta bulunan Yıldız (39), Eyüp (4) ve 6 aylık Nuray Aras ile diğer aracın şoförü Ünel ve Gürkan Güler (43) yaralandı.Diğer sürücülerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazada ağır yaralanan Aras bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

Hastane Trafik Kazası 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı