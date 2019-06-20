Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazası: 6 yaralı - KARAMAN

Trafik kazası: 6 yaralı - KARAMAN

- Çarpışan araçlardaki hasar - Araçların çekiciye yüklenmesiKARAMAN (AA) - Karaman 'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İlhan Yılmaz (30) yönetimindeki 70 BF 952 plakalı hafif ticari araç ile Yaşar Culdur (36) idaresindeki 70 FP 645 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesinde çarpıştı.Kazada sürücüler Yılmaz ve Culdur ile araçlarda bulunan Şerife (13), Tuba(30) ve Şerife Culdur (55) ile Merve Eğilmez (28) yaralandı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ticari Araç 

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı