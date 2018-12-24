Trafik kazası: 6 yaralı - EDİRNE

- Kaza görüntüleri Edirne ’de trafik kazası: 6 yaralıEDİRNE (AA) - Keşan'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Gelibolu'ya giden Erkin S. İdaresindeki 22 UL 970 plakalı tır, dorsesinin havaya kalkması nedeniyle Enez yolu kavşağında yön tabelasına çarptı, daha sonra yanından geçen Şerafettin Ş idaresindeki 22 PB 133 plakalı otomobilin üzerine devrildi.Kazada yaralanan sürücü Şerafettin Ş ile otomobilde bulunan Ege Y, Alihan Ş, Denizhan Ü, Emre K, ve Sebahattin A. sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bir süre trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılması sonrası ulaşıma açıldı.