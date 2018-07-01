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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 6 yaralı - DENİZLİ

Trafik kazası: 6 yaralı - DENİZLİ

- Araçta sıkışan yaralının itfaiye görevlilerince çıkarma çalışmaları - Araçta sıkışan yaralının sedyeye konulması Denizli 'de trafik kazası: 6 yaralı - Anne ve 1 yaşındaki ikiz bebeklerinin de yaralandığı kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Denizli istikametine giden Mehmet Topuzayak (25) yönetimindeki 20 F 9195 plakalı otomobil, Pınarkent çevre yolu kavşağında aynı istikamette giden Ramazan Sarıkoç'un (54) kullandığı 09 S 9177 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücüler ile araçlardaki Mertcan Akıllı (24), Hacer Sürgütavi (26) ile ikiz bebekleri Hatice (1) ve İbrahim Sürgütavi (1) yaralandı.Sıkışan yaralılar, itfaiye görevlilerince araçlardan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Denizli 'deki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Ramazan Sarıkoç'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bebek Hastane Trafik Kazası İkiz Bebekler Karahisar 

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