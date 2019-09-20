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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Trafik kazası: 6 yaralı - BURSA

Trafik kazası: 6 yaralı - BURSA

- Yaralının ambulansa kaldırılması - Kaza yapan araçlardan genel ve detay görüntüler - Kaza yerinden görüntüler - Hastane önünden görüntüler Bursa 'da trafik kazası: 6 yaralı - Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandıBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Remzi Yerli (30) idaresindeki 35 YHT 47 plakalı hafif ticari araç, Arapzade Mahallesi Santral Yolu Caddesinde karşı yönden gelen, Yaşar Arba (41) yönetimindeki 16 VV 186 plakalı saman yüklü kamyonetle çarpıştı.Kazada hafif ticari araçta bulunan Remzi Yerli, Tuna Yerli, (32), Gülsüm Yerli (30), Remziye Yerli (69), Muhammed Fevzi Yerli (1) ve Medine Yerli (5), yaralandı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Orhangazi Devlet Hastanesine götürdü.

Trafik Kazası Ticari Araç 

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