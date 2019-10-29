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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Trafik kazası: 6 yaralı - ADIYAMAN

Trafik kazası: 6 yaralı - ADIYAMAN

- Ekiplerin kaza yeri incelemesi yapması - Kazada hasar gören aracın çekiciye yüklenmesi Adıyaman 'da trafik kazası: 6 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Kadir Çakallı yönetimindeki 02 DE 173 plakalı hafif ticari araç, Yukarısöğütlü köyü yolunda, karşı yönden gelen Aydın Şahin idaresindeki 02 DE 070 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücüler ile araçlardaki Ömer Orhan, Neslihan Orhan, Cemile Şahin ve Haci Kara yaralandı.Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik Kazası Ticari Araç 

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