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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 6 yaralı (2) - GAZİANTEP

Trafik kazası: 6 yaralı (2) - GAZİANTEP

- Kaza alanından detay - Araçta sıkışan yaralıları kurtarma çalışmaları - Ambulanslardan görüntü - Kazaya karışan araçların kaldırılması Gaziantep 'te trafik kazası: 6 yaralıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 C 6535 plakalı otomobil, Gaziantep - Kilis kara yolunun 20. kilometresinde karşı şeride geçti.Bu sırada karşı yönden gelen 27 AIL 30 plakalı kamyonetle çarpışan otomobil, daha sonra 27 DY 434 plakalı otomobile vurdu.Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Gaziantep 'teki hastanelere kaldırıldı.Öte yandan, 27 C 6535 plakalı otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası Bild 

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