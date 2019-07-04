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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazası: 5 yaralı - KOCAELİ İzle

Trafik kazası: 5 yaralı - KOCAELİ İzle

- Olay yerinden görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Yaralıların hastaneye kaldırılması Kocaeli 'de trafik kazası: 5 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Ovacık Mahallesi Alsancak Caddesi'nde yeni hal binası mevkisinde Zeki Şahin idaresindeki 41 HZ 353 plakalı otomobil Kullar istikametine seyir halindeyken, yola çıkan U.Ö. yönetimindeki 16 ZY 265 plakalı tırla çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle savrularak yolun karşısına geçen otomobil, A.B'nin kullandığı 63 HE 270 tıra çarparak durabildi.Otomobilde sıkışan 2 kişi, çevredeki vatandaşlarca bulundukları yerden kurtarıldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından otomobildeki 2'si çocuk 5 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan caddedeki trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Bild Trol 

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