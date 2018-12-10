Trafik kazası: 5 yaralı - KARS

- Kazada yaralanan çocukların ambulansa alınması - Araçtaki hasar, patlayan hava yastığı - Ambulansın yola çıkması - Görgü tanığının kaza anını anlatması Kars 'ta trafik kazası: 5 yaralıKARS (AA) - Kars 'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.Ahmet Kuşari idaresindeki 36 AF 071 plakalı otomobil, Kars - Digor kara yolu Tekneli köyü girişinde toprak yığınına çarparak ara yola savruldu.Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirerek yaralılara yardım etti. Kaza nedeniyle araçtan fırlayan bir çocuk diğer sürücüler tarafından düştüğü yerden kaldırıldı.Kazada sürücü Kuşari (29) ile Raşide Deniz (3), Aziz Efe (2), Yurda (35), Mehmet Kuşari (38) yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.