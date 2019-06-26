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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazası: 5 yaralı - HATAY

Trafik kazası: 5 yaralı - HATAY

- Yaralıların ambulanslara nakledilmesi - Ambulansların hastaneye ulaşması - Kazaya karışan araçlardaki hasarHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İsmail Turan Bulvarı'nde Suriye uyruklu Ahmet El Asker'in kullandığı 42 MA 2102 plakalı otomobil, aynı yönde giden Kemal Nurlu idaresindeki 31 ET 630 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada Kemal Nurlu'nun kullandığı araç, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.Kazada 42 MA 2102 plakalı otomobildeki T.N, İ.M, H.N ile diğer otomobilin sürücü Nurlu ile yanında bulunan Ş.N yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane Bild Trol Aydınlatma Direği 

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