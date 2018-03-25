Trafik kazası: 5 yaralı - BARTIN İzle

- Bartın 'da trafik kazası 5 yaralı - Olay yerinden görüntüler - Detay görüntüler - Bartın 'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandıBARTIN (AA) - Bartın 'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bartın - Arıt karayolu Kaşbaşı mevkisinde İsmail Aydın, idaresindeki 74 AE 254 otomobil, karşı yönden gelen Vedat Akarsu idaresindeki 57 AK 110 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, Vedat Akarsu (27), Yeşim A. (22), Cansel A. (19), Ayten K. (59), Nuri B. (55) yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.