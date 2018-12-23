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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 5 yaralı - ANKARA Video

Trafik kazası: 5 yaralı - ANKARA Video

- Kaza yerinden detaylar - Taraflar arasında kavgaAnkara'da trafik kazası: 5 yaralı - Başkentte iki aracın kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı - Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştüANKARA (AA) - Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Erbakan Bulvarı'ndan ters yönden Ulus istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 HV 946 plakalı araç, aynı şeritte Pursaklar istikametine devam eden Mehmet A. kontrolündeki 06 EV 9042 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.Kazada, sürücü Mehmet A. ile aynı araçta bulunan Aykut Ç. ve Erkan Ç. ile 33 HV 946 plakalı otomobildeki Sadık K. ve Dursun T. yaralandı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi.Daha sonra taraflar arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavga dönüştü. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.Sağlık personellerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Mehmet A'nın ilk olarak tedaviyi reddettiği daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye tedavi olmaya gittiği öğrenildi.Kazadan dolayı Erbakan Bulvarı Pursaklar'dan Ulus istikametinde trafik yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı.Kazada hasar gören otomobiller çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

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