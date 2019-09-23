Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 5 yaralı - ADIYAMAN

Trafik kazası: 5 yaralı - ADIYAMAN

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler Adıyaman 'da trafik kazası: 5 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Yakup Konaç idaresindeki 63 ER 187 plakalı otomobil, Adıyaman - Kahta kara yolu Beşpınar mesire alanı yakınlarında, Ahmet Çalgan'ın kullandığı 02 LC 834 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Hanife, Lütfiye Çalgan ve Ömer Konaç yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı