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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 5 yaralı - ADIYAMAN

Trafik kazası: 5 yaralı - ADIYAMAN

- Kaza yerinden görüntüler - Yaralıların ambulansla götürülmesi - Takla atan araçtan detay Adıyaman 'da trafik kazası: 5 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.Erkan Ödül (25) idaresindeki 55 KB 644 plakalı otomobil, Kahta ilçesine bağlı Çataltepe köyü yakınlarında devrildi.Kazada, sürücü ile Fidan (20), Dilan (22), Şefika (49) ve Mustafa Ödül (15) yaralandı.Sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası 

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