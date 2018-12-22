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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 5 yaralı - ADANA

Trafik kazası: 5 yaralı - ADANA

- 112 ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Kazaya karışan otomobillerdeki hasarADANA (AA) - Adana 'da, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Mehmet Hantekin idaresindeki 21 GD 649 plakalı minibüs ile otoyolun 80. Yıl Bulvarı Kavşağı yakınlarında, Mustafa Şahin'in kullandığı 33 L 8426 plakalı otomobil ve Dila Miral yönetimindeki 01 ED 521 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle otoyolda bir süre ulaşım aksadı.

Hastane Trafik Kazası 

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