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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı - ESKİŞEHİR

Trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı - ESKİŞEHİR

- Kaza bölgesinden görüntüler - Sivrihisar ilçesinde hafif ticari aracın, refüjdeki demir bariyerler ve menfeze çarpıp devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Mustafa Canpolat idaresindeki 25 HD 441 plakalı hafif ticari araç, Sivrihisar - Eskişehir karayolunun 26. kilometresinde, önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından da menfeze çarpıp devrildi.Kazada, Merve, Dursun, Ayşe, İkbal ve Erdal Canpolat olay yerinde yaşamını yitirdi.Yaralanan Mustafa ve Tuğba Canpolat, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Gesi Ticari Araç 

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