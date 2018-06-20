Trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı (2) - ESKİŞEHİR

- Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Atilla Atik'in açıklaması - Sivrihisar ilçesinde hafif ticari aracın, refüjdeki demir bariyerler ve menfeze çarpıp devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Atilla Atik: - "Kazada ağır yaralanan aracın sürücüsü Mustafa Canpolat, Bursa Barosuna kayıtlı meslektaşımız"DETAY EKLENDİESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Mustafa Canpolat idaresindeki 25 HD 441 plakalı hafif ticari araç, Sivrihisar - Eskişehir karayolunun 26. kilometresinde, önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından da menfeze çarpıp devrildi.Kazada, Merve, Dursun, Ayşe, İkbal ve Erdal Canpolat olay yerinde yaşamını yitirdi.Yaralanan Mustafa ve Tuğba Canpolat, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Atik meslektaşını ziyaret ettiBursa Barosu Başkan Yardımcısı Atilla Atik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında bulunan meslektaşı Mustafa Canpolat'ı ziyaret etti.Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Atik, ailesiyle Erzurum'dan Bursa'ya dönen avukat Mustafa Canpolat'ın annesi, babası, amcası, yengesi ve yeğeninin kazada hayatını kaybettiğini söyledi.
"Kazada ağır yaralanan aracın sürücüsü Mustafa Canpolat, Bursa Barosuna kayıtlı meslektaşımız." diyen Atik, ameliyattan çıkan meslektaşının yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdürüldüğünü kaydetti.