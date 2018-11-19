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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 4 yaralı - ZONGULDAK Video

Trafik kazası: 4 yaralı - ZONGULDAK Video

- Kaza yerinden detaylar Zonguldak 'ta trafik kazası: 4 yaralıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Emrah Ö. yönetimindeki 41 E 8295 plakalı otomobil Alaplı - Akçakoca kara yolu Yalı Kavşağı mevkisinde Önder Ş'nin kullandığı 67 SL 929 plaklı otomobil ile çarpıştı.Kazada sürücüler ile araçta bulunan Elif Ö. ve bebek olduğu öğrenilen Mehmet Ö. yaralandı.Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bebek Hastane Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

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