Trafik kazası: 4 yaralı - SİVAS

- Sivas - Erzincan kara yolu Klavuz Kavşağı - Kazaya karışan otomobillerden detay - Trafik polislerinin olay yeri incelemesi Sivas 'ta trafik kazası: 4 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ömer Çelik yönetimindeki 58 NE 967 plakalı otomobille Mehmet Akif Sayan'ın kullandığı 58 BG 966 plakalı pikap, Sivas - Erzincan kara yolunda Kılavuz kavşağında çarpıştı.Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Sevim ve Mevlüde Çelik yaralandı.Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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