Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 4 yaralı - SİVAS

Trafik kazası: 4 yaralı - SİVAS

- Sivas - Erzincan kara yolu Klavuz Kavşağı - Kazaya karışan otomobillerden detay - Trafik polislerinin olay yeri incelemesi Sivas 'ta trafik kazası: 4 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ömer Çelik yönetimindeki 58 NE 967 plakalı otomobille Mehmet Akif Sayan'ın kullandığı 58 BG 966 plakalı pikap, Sivas - Erzincan kara yolunda Kılavuz kavşağında çarpıştı.Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Sevim ve Mevlüde Çelik yaralandı.Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis Hastane Olay Yeri İnceleme Trafik Kazası Bild 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı