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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 4 yaralı - ŞANLIURFA

Trafik kazası: 4 yaralı - ŞANLIURFA

- Yaralının otomobilden çıkarılması ve ambulansa alınması - Ambulansın yaralıları hastaneye sevk etmesi - Kaza yapan otomobilden detaylar - Otomobilden yola savrulan "FETO: Din istismarının arkasına saklanan terör örgütü" broşürleriŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yaşar Zerey (45) idaresindeki 07 MVE 26 plakalı otomobil, Siverek - Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.Kazada sürücü ile Muhammed Maruf (8) ve Muhammed Said Zerey (12) ile Zeynep Öztürk (30) yaralandı.Yaralılar olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Hayati tehlikeleri bulunan Zeynep Öztürk ile Muhammed Said Zerey, Şanlıurfa ’ya sevk edildi.

Hastane Trafik Kazası Bild Terör Örgütü Trol 

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